Tischtennis: Große Erwartungen in Düsseldorf

SID 17.08.2026 • 11:03 Uhr Noch ohne Fan Zhendong, dafür aber mit großen Erwartungen startet Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf am Dienstag in die neue Saison. So viele Titel wie möglich will der Klub holen.

Noch ohne Fan Zhendong, dafür aber mit großen Erwartungen startet Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf am Dienstag in die neue Saison. „Wenn man auf dem Papier sieht, was für eine Mannschaft wir haben, dann wollen wir natürlich so viele Titel wie möglich holen“, sagte Chefcoach Danny Heister vor dem Auftakt bei Pokal-Halbfinalist TTC OE CTS Bad Homburg (18.30 Uhr) in einem vom Verein publizierten Interview.

Der 34-malige Meister Düsseldorf hatte in der Bundesliga zuletzt zweimal den Titel knapp verpasst. „Das schmerzt schon ein bisschen“, sagte Heister.

Tischtennis-Topstar vor Debüt

Um das zu ändern, hat die Borussia Topstar Fan Zhendong geholt. Der Olympiasieger und zweimalige Weltmeister aus China gewann mit Saarbrücken in der vergangenen Saison die deutsche Meisterschaft, den Pokal und die Champions League. In Düsseldorf tritt er gut 15 Monate nach Timo Bolls Abschied in die Fußstapfen seines guten Freundes als Aushängeschild des Klubs.

Der Neuzugang sei „schon allein vom Namen her etwas Besonderes“, sagte Heister: „Er ist ein sehr, sehr netter Mensch. Bis jetzt läuft das alles ganz gut. Auf der anderen Seite habe ich auch sieben Jahre mit Timo Boll trainiert. Timo war ebenfalls die Nummer eins der Welt. Am Ende ist Fan natürlich auch nur ein Spieler in meiner Mannschaft – ein besonderer Spieler, aber ich muss dafür sorgen, dass alle gut spielen.“