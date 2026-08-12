Tischtennis-Ärger: Ohne Freigabe fehlt Tao Yu-Chang zum BL-Start

Tischtennis-Bundesligist ASC Grünwettersbach wartet weiter auf die Freigabe des Neuzugangs Tao Yu-Chang. Zum Bundesligastart könne der Chinese deshalb nicht eingesetzt werden, teilte der Verein mit.
Weiterhin keine Freigabe für Tao
Der chinesische Spieler Tao Yu-Chang kann beim Auftakt in die Bundesliga nicht antreten.
Tischtennisspieler kurz vor dem Aufschlag.
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Tao Yu-Chang wartet weiter auf Freigabe
Grünwettersbach hatte Tao Yu-Chang im Frühjahr vom spanischen Club Priego Tenis de Mesa nach Karlsruhe geholt. Schon Anfang Februar 2026 habe man die Freigabe beim chinesischen Tischtennisverband angefragt. „Trotz dieses zeitlichen Vorlaufs liegt bis heute keine abschließende Rückmeldung vor“, heißt es in einer Mitteilung: „Ein Zeitpunkt, zu dem eine Entscheidung vorliegt, ist derzeit nicht absehbar.“
Nun wolle der Verein konstruktiv mit allen beteiligten Stellen zusammenarbeiten und hoffe, „dass die offenen Fragen zeitnah geklärt werden und Tao Yu-Chang seine sportliche Herausforderung beim ASC Grünwettersbach bald antreten kann.“ Das erste Bundesliga-Spiel des ASC steht am Dienstag um 19.00 Uhr gegen den TSV Bad Königshofen an.