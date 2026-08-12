Tischtennis-Ärger: Ohne Freigabe fehlt Tao Yu-Chang zum BL-Start

SID 12.08.2026 • 11:02 Uhr Der chinesische Spieler Tao Yu-Chang kann beim Auftakt in die Bundesliga nicht antreten.

Tischtennis-Bundesligist ASC Grünwettersbach wartet weiter auf die Freigabe des Neuzugangs Tao Yu-Chang. Zum Bundesligastart könne der Chinese deshalb nicht eingesetzt werden, teilte der Verein mit.

Tao Yu-Chang wartet weiter auf Freigabe

Grünwettersbach hatte Tao Yu-Chang im Frühjahr vom spanischen Club Priego Tenis de Mesa nach Karlsruhe geholt. Schon Anfang Februar 2026 habe man die Freigabe beim chinesischen Tischtennisverband angefragt. „Trotz dieses zeitlichen Vorlaufs liegt bis heute keine abschließende Rückmeldung vor“, heißt es in einer Mitteilung: „Ein Zeitpunkt, zu dem eine Entscheidung vorliegt, ist derzeit nicht absehbar.“