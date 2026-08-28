Fan Zhendong jagt TTBL-Pokal: Grand Opening in Nürnberg

SID 28.08.2026 • 10:03 Uhr Das kompakte Format ist die Antwort auf die Terminproblematik.

In einem neuen Format startet die Tischtennis Bundesliga (TTBL) in ihre neue Pokalsaison. Erstmals finden beim Pokal Grand Opening am Wochenende (Samstag/Sonntag) in Nürnberg alle Achtel- und Viertelfinals (jeweils ab 11.00 Uhr/Dyn) an einem Schauplatz statt.

Die Viertelfinalgewinner lösen die Tickets zum Pokal Final4 Anfang Januar.

TTBL entlastet Topspieler im Kalender

Durch die kompakte Austragungsform will die TTBL zur Entzerrung des besonders international nahezu überbordenden Wettbewerbskalenders beitragen. Topspieler können somit im Vergleich zu den bislang zwei Einzelterminen für die beiden K.o.-Runden inklusive An- und Abreise bis zu drei Tage einsparen.

In Nürnberg peilt Topfavorit und Rekordgewinner Borussia Düsseldorf mit seinem chinesischen Superstar Fan Zhendong seine erste Final4-Teilnahme nach dem Erfolg 2023/2024 an. Auf dem Weg zu ihrem 19. Pokalsieg treffen die Rheinländer im Topspiel des Achtelfinales auf die nach drei Bundesliga-Runden ebenfalls noch ungeschlagenen TTF Liebherr Ochsenhausen.

Saarbrücken Favorit auf Pokal-Triple

Nach zwei Jahren ohne Titel ist der Erstliga-Spitzenreiter durch Fans Verpflichtung in der angebrochenen Saison erster Anwärter auf alle drei zu vergebenden Trophäen. Fans vorheriger Klub 1. FC Saarbrücken-TT hat als Cupverteidiger gegen Drittligist TTC Bietigheim-Bissingen zunächst die auf dem Papier leichteste Aufgabe zu lösen.

Insgesamt finden in der Runde der besten 16 am Samstag fünf Erstliga-Duelle statt. Dabei spielen Werder Bremen und der TTC Schwalbe Bergneustadt um ein „Glücklos“ für das Viertelfinale: Der Sieger wird vom Gewinner des Drittliga-Vergleichs zwischen Union Velbert II und dem ASC Grünwettersbach II herausgefordert und kann dadurch voraussichtlich schon für die Endrunde zu Beginn des kommenden Jahres planen.