Die deutsche Topspielerin überspringt auch ihre zweite Hürde in Slowenien ohne Probleme.

Die deutsche Topspielerin Sabine Winter hat bei der Tischtennis-EM in Ljubljana ohne Probleme das Achtelfinale erreicht. Die 34-Jährige gewann am Donnerstag 4:0 gegen die Kroatin Lea Rakovac und unterstrich einmal mehr ihre Medaillenambitionen. In der Runde der letzten 16 trifft Winter in Slowenien auf Adina Diaconu aus Rumänien oder die Französin Prithika Pavade.

Neben Winter spielen aus deutscher Sicht bei den Frauen auch Ying Han, Annett Kaufmann und Nina Mittelham um den Einzug in das Achtelfinale. Vor ihrem Sieg im Einzel war Winter, die 2022 in München Bronze gewonnen hatte, an der Seite von Han im Doppel ausgeschieden. Im Viertelfinale unterlag das Duo den an Nummer eins gesetzten Bernadette Szocs/Elizabeta Samara aus Rumänien mit 1:3 und verpasste damit eine Medaille.