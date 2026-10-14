Die deutsche Spitzenspielerin hinterlässt in Ljubljana einen starken Eindruck.

Die deutsche Topspielerin Sabine Winter hat bei der Tischtennis-EM in Ljubljana einen Start nach Maß in den Einzelwettbewerb hingelegt. Die 34-Jährige gewann in Sloweniens Hauptstadt ihr Auftaktmatch gegen die als neutrale Athletin spielende Russin Waleria Koziur in kaum mehr als 20 Minuten mit 4:0 und unterstrich beim Einzug in die Runde der letzten 32 ihre Medaillenambitionen.

Han glänzt im Doppel-Viertelfinale

Zuvor hatte Winter, die 2022 in München Bronze geholt hatte, bereits mit Ying Han das Viertelfinale im Doppel erreicht.

Die bereits 43 Jahre alte Han, mit dem deutschen Team Olympiazweite 2016 in Rio, hatte mit der Polin Katarzyna Wegrzyn beim 4:0 keine Mühe. „Ich bin sehr zufrieden. Das erste Einzel brauche ich, um mich einzuspielen und in meinen Rhythmus zu finden. Das hat geklappt“, sagte Han.