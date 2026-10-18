Der 29-Jährige unterliegt seinem Düsseldorfer Teamkollegen Anton Källberg und muss sich mit Bronze zufriedengeben.

Tischtennisprofi Dang Qiu hat bei der EM in Ljubljana das Finale verpasst und muss sich mit Bronze begnügen. Der Europameister von 2022 verlor das Halbfinale gegen den Schweden Anton Källberg, Qius Teamkollege beim Bundesligisten Borussia Düsseldorf, mit 2:4. Källberg fordert am Nachmittag (17.50 Uhr/Dyn) im Finale den französischen Weltranglistenzweiten und Topfavoriten Félix Lebrun heraus.

Tischtennis: Källberg stoppt Qiu

Qiu (29) hatte in der Runde zuvor Titelverteidiger Alexis Lebrun geschlagen und ging mit viel Selbstvertrauen ins Duell mit seinem Vereinskollegen. Doch eine 2:1-Führung reichte ihm nicht zum nächsten Finaleinzug. Vor allem in den letzten beiden Sätzen präsentierte sich Källberg stärker.

Nach Qius Niederlage ist der Deutsche Tischtennis Bund (DTTB) in einem Einzelfinale vertreten: Bei den Frauen spielt Annett Kaufmann (20/Kolbermoor) am Nachmittag (17.00 Uhr/Dyn) gegen die Russin Elisabet Abraamian um den Titel. Gold gab es zudem bereits für das Mixed Nina Mittelham/Benedikt Duda, Bronze für Kaufmann/Mittelham im Doppel sowie Mittelham im Einzel.