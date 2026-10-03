Der 45-Jährige gehört momentan zu den erfolgreichsten Bundesliga-Spielern.

Auch mit über 45 Jahren ist für Ex-Nationalspieler Bastian Steger (Bad Königshofen) ein Ende seiner Karriere in der Bundesliga noch kein Thema. „Manchmal muss ich mir auch die Augen reiben und wundere mich, dass es so erstaunlich gut läuft“, sagte der älteste Stammspieler des Oberhauses in einem Interview auf der TTBL-Homepage: „Stand heute würde ich auch sagen, dass auf jeden Fall noch ein paar Jährchen mehr möglich sein können.“

Steger glänzt weiter in TTBL

Steger musste in seinen sechs bisherigen Saisoneinsätzen erst ein Niederlage hinnehmen. Zuletzt besiegte der zweimalige EM-Dritte Top-25-Ass Patrick Franziska (Saarbrücken) 3:2 und feierte damit schon seinen zweiten Erfolg in der laufenden Spielzeit gegen einen Spieler aus dem deutschen Aufgebot für die bevorstehende EM in Ljubljana (11. bis 18. Oktober). Mit seiner Gesamtbilanz gehört der Niederbayer derzeit zum Kreis der fünf besten TTBL-Spieler.

In seiner 27. Bundesliga-Saison setzt sich Steger allerdings differenziert mit seinen veränderten Voraussetzungen auseinander: „Es ist für mich gerade wirklich schwierig, mich mit dem Ende meiner Laufbahn zu beschäftigen. Solange man merkt, dass man gut mitspielen und sogar Siege einfahren kann, lässt sich schlecht sagen, wann es zu Ende ist. Wenn man aber merkt, dass es nicht mehr ganz reicht und es extrem schwierig ist, Spiele zu gewinnen, dann könnte ich mir vorstellen, dass es auch noch für den Kopf nicht mehr leicht sein könnte.“