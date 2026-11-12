DTTB beim Mixed Team World Cup: „Erfahrungswerte sammeln“

Der Wettbewerb im Tischtennis wird 2028 in Los Angeles erstmals ins olympische Programm aufgenommen.

Angeführt von Sabine Winter und Patrick Franziska reist die Mannschaft des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) in annähernder Bestbesetzung zum Mixed Team World Cup in Chengdu (ab 29. November). Durch die Aufnahme des Mixed-Team-Wettbewerbs ins olympische Programm bei den Spielen in Los Angeles 2028 gewinnt das Format an Relevanz. Als Ziel hat der DTTB eine Medaille ausgegeben.

„Mittlerweile wissen wir, dass ein ähnliches Spielsystem auch in Los Angeles gespielt wird“, sagte Richard Prause, DTTB-Vorstand Sport: „Daher ist es eine wichtige Möglichkeit, Erfahrungswerte zu sammeln. Und es gibt Punkte für die Weltrangliste, die bei Olympia maßgeblich für die Setzung sein wird.“

Neben Winter und Franziska in Chengdu am Start sind Ying Han, Annett Kaufmann und Nina Mittelham sowie Dang Qiu, Benedikt Duda und Ricardo Walther. Unter anderem Dimitrij Ovtcharov ist hingegen nicht dabei. Für den mehrmaligen Europameister, der „auf eigenen Wunsch verzichtet“, käme „ein so langes Turnier“ nach seiner Oberarmverletzung „noch zu früh“, so Prause.

Trotzdem „wollen wir wieder um die Medaillen spielen“, sagte Prause: „Gegen China, Japan, Südkorea oder auch Frankreich müssen wir aber sicherlich unser bestes Tischtennis abrufen.“ Letztes Jahr hatte das deutsche Team, das voraussichtlich hinter den dominierenden Nationen aus Asien an Position vier gesetzt sein wird, Bronze gewonnen.

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Bei der vierten Auflage des Turniers treten insgesamt 20 Nationen an. Gespielt wird in zwei Gruppen im System „jeder gegen jeden“. Nur für die beiden Gruppenersten und -Zweiten geht es danach um die Medaillen. Pro Duell werden fünf Matches, ein Mixed, jeweils ein Herren- und ein Damen-Einzel sowie je ein Damen- und ein Herren-Doppel gespielt.