Im Finale muss sich der Tischtennis-Profi dem Weltranglistendritten Tomokazu Harimoto geschlagen geben.

Tischtennis-Profi Patrick Franziska hat beim WTT-Turnier in Frankfurt den großen Coup verpasst. Im Finale des Heimspiels musste sich der 34-Jährige nach einem umkämpften Match mit 2:4 dem an Position zwei gesetzten Japaner Tomokazu Harimoto geschlagen geben. Für Franziska wäre es der erste Sieg bei einem der hochdotierten Champions-Turniere in seiner langen Karriere gewesen.

Im Endspiel der mit 500.000 Dollar dotierten Veranstaltung erwischte der Weltranglisten-15. zunächst einen Topstart und gewann den ersten Satz deutlich mit 11:2. Der Japaner schlug unmittelbar zurück, den dritten Durchgang holte Franziska nach einer Aufholjagd. Trotz der Fans, die den Deutschen tatkräftig unterstützten, hatte Harimoto die besseren Nerven und siegte nach 48 Minuten.

Im Turnier hatte Franziska zuvor im Viertelfinale für einen Überraschungserfolg gesorgt und den Weltranglistenersten Sora Matsushima (Japan) ausgeschaltet. Nachdem er 2024 bereits beim Saudi Smash in Dschidda das Finale erreicht hatte, ist es trotz allem der größte Erfolg der deutschen Nummer zwei in der WTT-Series.

Bei den Frauen hatte Sabine Winter zuvor den Einzug ins Finale verpasst. Die Nummer 13 der Welt verlor am Nachmittag gegen Satsuki Odo (11.) mit 1:4.