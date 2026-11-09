„Abergläubisch“: Franziska mit Laubbläser ins Finale

Während der WTT-Turniere in Montpellier und Frankfurt gehen Tischtennis-Profi Patrick Franziska die Trikots aus. Doch sein Trainer findet eine kreative Lösung.

Dass er innerhalb einer Woche zwei Finals in der WTT-Series erreichen würde, damit hat Patrick Franziska eindeutig nicht gerechnet – denn wäre sein Trainer Lars Hielscher nicht kreativ geworden, wären dem Tischtennis-Profi während der Turniere In Frankfurt und Montpellier glatt die T-Shirts ausgegangen.

„Er ist ein bisschen abergläubisch. Er hatte zwar noch rote Trikots, aber wollte dann blau, weil er damit gewonnen hat“, erklärte Hielscher: „Und ab dem Viertelfinale war eigentlich keine Zeit mehr, also habe ich in Montpellier mit einem Laubbläser die Trikots geföhnt. Mehr konnten wir da nicht auftreiben.“

Franziska: „Jetzt ist der Akku auch leer“

Doch der Aberglaube schien Glück zu bringen. Denn auch wenn Franziska letztlich sowohl in Frankreich als auch beim Heimspiel in der Mainmetropole das Endspiel verlor, zeigte er sich formstark und schlug unter anderem den Franzosen Alexis Lebrun und den Weltranglistenersten Sora Matsushima aus Japan.

„Jetzt ist der Akku auch leer“, sagte der 34-Jährige, der in den vergangenen Wochen zum Teil drei Matches in 20 Stunden absolvierte und nach seinem Viertelfinale am Samstag nur schwer zur Ruhe kam: „Ich habe irgendwann um 3.00 Uhr geschlafen. Dann war ich mal um 5.00 Uhr wach, mal um 6.00 Uhr, weil du so voller Adrenalin bist. Ich habe das die ganze Woche hochgehalten, aber jetzt werde ich ein paar Tage die Füße hochlegen.“

Geholfen hat Franziska auch die Stimmung in der heimischen Halle. „Das ist das, wovon man so träumt. Es wäre noch das I-Tüpfelchen gewesen, wenn ich das Ding gewonnen hätte. Dann wäre hier bestimmt das Dach halb weggeflogen“, sagte die deutsche Nummer zwei: „Es ist mega cool, wenn man die Leute so mitnehmen kann, dafür schuftet man ja auch.“