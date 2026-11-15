Die Düsseldorfer holen den ersten deutschen Titel bei der WM in Pattaya. Sandra Mikolaschek holt im Doppel mit Jana Spegel Silber.

Das deutsche Tischtennis-Duo Valentin Baus und Thomas Schmidberger ist bei der Para-WM in Thailand zur Goldmedaille gestürmt. Die Paralympics-Zweiten gewannen in Pattaya den Doppel-Wettbewerb der Startklasse D8, im Finale setzten sich die Düsseldorfer gegen die Thailänder Wanchai Chaiwut und Yuttajak Glinbanchuen mit 3:1 (11:1, 11:9, 9:11, 11:9) durch.

„Wir haben sie am Anfang überrumpelt und waren von Beginn an richtig heiß“, sagte Baus. Bundestrainer Volker Ziegler meinte schmunzelnd: „Sie haben bewiesen, was sie seit Jahren denken: dass sie das beste Doppel der Welt sind.“ Zuvor hatten die Einzel-Weltmeister Baus (30) und Schmidberger (35) schon bei Europameisterschaften zwei Doppeltitel abgeräumt, nun fehlt einzig noch der gemeinsame Triumph bei den Sommerspielen.

Einzel-Paralympicssiegerin Sandra Mikolaschek verpasste den Titel mit Jana Spegel knapp. Im Endspiel mussten sich die EM-Dritten den südkoreanischen Paris-Zweiten Seo Su-Yeon und Yoon Ji-yu mit 1:3 (8:11, 11:7, 8:11, 7:11) geschlagen geben. Mit der Premiere in der Doppel-Klasse D5 sei sie „sehr zufrieden“, sagte Mikolaschek. Am Samstag hatte die Düsseldorferin mit Thomas Brüchle als Titelverteidiger im Mixed-Doppel der Klasse D7 bereits Bronze geholt.

Nach den Doppel-Wettbewerben kommt der Deutsche Behindertensportverband (DBS) in Thailand auf insgesamt vier Medaillen. Wie Mikolaschek und Brüchle hatten sich Stephanie Grebe und Juliane Wolf im Doppel Bronze gesichert.

In die Einzel starten vor allem Baus und Schmidberger als Titelverteidiger sowie Mikolaschek als Paralympicssiegerin und Europameisterin mit großen Ambitionen. „Wir sind hier noch nicht fertig und haben die Hälfte des Wettkampfs noch vor uns. Wir nehmen den Rückenwind mit, aber wir sind beide noch nicht satt“, sagte Schmidberger nach dem Doppel-Erfolg mit Tokio-Paralympicssieger Baus.