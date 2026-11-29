Der Ex-Meister hat seinen Vertrag beim Bundesligisten ASC Grünwettersbach schon aufgelöst.

Die Tischtennis Bundesliga (TTBL) meldet für die anstehende Wintertransferperiode einen klangvollen Spielerwechsel. Ex-Meister Ricardo Walther schlägt nach seinem sofortigen Abschied vom früheren Pokalsieger ASC Grünwettersbach ab Rückrundenbeginn im neuen Jahr für den Triple-Gewinner 1. FC Saarbrücken-TT auf.

Die Verpflichtung des Doppelspezialisten zunächst bis zum Saisonende gab Walthers künftiger Klub am Sonntag bekannt. Grünwettersbach und Walther, der zu Wochenbeginn 35 Jahre alt wird, hatten am vergangenen Samstag die Auflösung ihres ursprünglich bis 2029 laufenden Vertrags bestätigt.

Walther soll in Saarbrücken nach Vereinsangaben die personellen Optionen erweitern. Vor allem Nationalspieler Patrick Franziska und der WM-Zweite Hugo Calderano werden schon 2027 durch internationale Turnierverpflichtungen intensiver in der Olympia-Vorbereitung gefordert sein. Der weltweit überbordende Terminkalender lässt Topspielern ohne Entlastungen in ihren Vereinen nur unzureichende Regenerationsmöglichkeiten.

Grünwettersbach und Walther trennten sich wenige Tage nach der Verpflichtung von Jannis Nonnenmann als ASC-Cheftrainer zur kommenden Saison aufgrund von Differenzen in der Zukunftsplanung. Auf ihrer Homepage ließen die Karlsruher wissen, dass „in den vergangenen Monaten deutlich wurde, dass die Vorstellungen über die sportliche Ausrichtung und die künftige Zusammenarbeit zu weit auseinanderliegen“. Beide Seiten hätten daraus die Konsequenz gezogen.

DEINE MEINUNG

Walther stand über zwei Abschnitte verteilt insgesamt siebeneinhalb Jahre für Grünwettersbach am Tisch. Saarbrücken ist die insgesamt fünfte TTBL-Station des früheren Mannschafts-Vizeweltmeisters.

Der Abgang des Routiniers bedeutet für Grünwettersbach die zweite einschneidende Veränderung binnen kurzer Zeit. Erst Mitte November war der Wechsel des momentanen Chefcoaches Kilian Ort zur neuen Saison zu Rekordmeister Borussia Düsseldorf bekannt geworden.