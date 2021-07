Olivier Giroud wechselt vom FC Chelsea zum AC Mailand

In der abgelaufenen Saison erzielte Giroud elf Tore in 31 Einsätzen für die Blues - und sorgte damit, dass sich sein Vertrag automatisch um ein Jahr verlängerte. Für den Wechsel zum Champions-League-Teilnehmer ist daher eine Ablöse fällig, die aber laut Medienberichten mit 1 Million Euro (plus einer weiteren Million) niedrig ausfällt.