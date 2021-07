Tottenham Hotspur: Alderweireld, Lamela & Co. - Ausverkauf bei den Spurs?

Kane, der die englische Nationalmannschaft bis ins EM-Finale geführt hatte, will Tottenham aber in diesem Sommer verlassen, um endlich große Titel zu gewinnen. Und: Der 27-Jährige darf offenbar auch zu Manchester City wechseln. Laut The Sun hat Klub-Boss Daniel Levy einem Verkauf des Stars zugestimmt. Levy habe demnach bereits mit Kane gesprochen.