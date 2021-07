Transfermarkt: Macht Hudson-Odoi den Weg frei für Haaland bei Chelsea?

"Da gibt es definitiv nichts Neues zu dem Thema", betonte Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung beim BVB, erst am Dienstagabend am Rande des Testspiels gegen Gießen bei Sky: "Die Summe (175 Mio., Anm. d. Red.) habe ich auch nur gelesen. An unserer Haltung hat sich nichts geändert, wir planen fest mit Erling, das ist auch mit ihm und seinem Berater klar kommuniziert." Gleiches bekräftigte BVB-Sportdirektor Michael Zorc erst kürzlich.