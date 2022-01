Transfermarkt: Christian Eriksen wohl mit FC Brentford aus der Premier League einig

Für Eriksen wäre der Wechsel zu Brentford, das westlich von London gelegen ist, eine Rückkehr in alte Gefilde. Bereits von 2013 bis 2020 spielte Eriksen in der Premier League und lief für Tottenham Hotspur auf. Sein Berater Martin Schoots sagte zuletzt, dass sich eine Rückkehr in den englischen Fußball „wie eine Heimkehr“ anfühlen würde.