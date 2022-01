Transfermarkt: Eintracht will Randal Kolo Muani - auch BVB mischt mit

Doch fix ist der Deal noch nicht. Kolo Muani will sich zunächst bis zum Sommer auf seine Aufgabe in Nantes konzentrieren. Seine Berateragentur MDC Advisors erklärte auf SPORT1-Nachfrage: „Randal Kolo Muani ist ein sehr guter Mensch. Er will sein Bestes für das Team und die Fans geben und sich vollständig auf die Aufgabe in Nantes konzentrieren. Wenn er sich um die Zukunft kümmert, dann ist er nicht fokussiert. Doch Muani will diesen Fokus nicht verlieren.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)