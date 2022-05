FC Bayern: Ousmane Dembélé ein Kandidat - das ist der große Knackpunkt

Für Dembélé geht zudem es auch um die Teilnahme an der kommenden Weltmeisterschaft in Katar. Denn in der französischen Nationalmannschaft ist die Konkurrenz mit Coman, Mbappé, Thomas Lemar, Anthony Martial, Moussa Diaby und Christopher Nkunku extrem groß. Letzterer steht nach SPORT1-Informationen übrigens auch auf der Kandidatenliste der Bayern.