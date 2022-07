La Liga, Transfer-News: Luka Jović beendet offenbar Kapitel Real Madrid

2019 zog es Jović von Eintracht Frankfurt nach Madrid. Allerdings wurde er in der spanischen Hauptstadt nie glücklich und brachte es in 51 Einsätzen lediglich auf drei Treffer. In Rückrunde der Saison 2020/21 kehrte der Angreifer kurzzeitig auf Leihbasis zurück in die Mainmetropole.