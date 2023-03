Kevin Njie "too hot to handle": Warum ein Fußballer aus der 4. Liga der meistgesuchte Spieler Deutschlands ist

Njie spielt in der Regionalliga für Flensburg

Sein Marktwert liegt aktuell lediglich bei 75.000 Euro. Also, warum rufen plötzlich so viele das Profil von Njie auf?

Die Antwort ist einfach. Der gebürtige Ludwigsburger hat die Netflix-Show „Too hot to handle“ und ein Preisgeld in Höhe von 86.000 Euro gewonnen.

Bei der Dating-Show des Streamingdienstes wagten sich 14 Singles in ein Abenteuer in Mexiko. Im tropischen Paradies lernte der relativ unbekannte Kicker seine heutige Freundin Emely Kopf (26) kennen und lieben.

Brisant und pikant: Was die Singles vor Drehbeginn nicht wussten: Es gab extrem strenge Regeln, was den Austausch an Zärtlichkeiten betrifft.

„Too hot to handle“-Sieger sind Eltern geworden

Denn Emely wurde kurze nach den Dreharbeiten schwanger! „Ihn als Vater zu erleben, ist schon das Krasseste, was ich bis jetzt so erlebt habe, weil er von Anfang an sehr präsent war“, schwärmte die Blondine in der Reunion-Episode.