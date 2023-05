Freiburg-Talent Darvich begehrt: Europäische Top-Teams jagen ihn

Bis zum 2. Juni findet in Ungarn die jährlich ausgetragene Europameisterschaft der U17-Talente statt.

Deutschland trifft am Dienstag (16.30 Uhr) im Halbfinale auf Polen. Die Vorrunde verlief herausragend, gegen Portugal (4:0), Frankreich (3:1) und Schottland (3:0) setzte sich das von Trainer Christian Wück geführte DFB-Team souverän durch. Im Viertelfinale wurde die Schweiz nach Elfmeterschießen (3:2) niedergerungen.

Der 16-Jährige zählt zu den größten Juwelen des Landes. Darvich besitzt eine sehr gute Technik, seine enge Ballführung in Verbindung mit einem starken Antritt und die Beifüßigkeit stechen hervor.

Der offensive Mittelfeldmann ist zudem sehr reif im Kopf. Darvich arbeitet individuell an sich, macht selbständig Yogaeinheiten, beschäftigt sich unentwegt mit seinem Körper.

Freiburg-Talent Darvich wird von Top-Klubs gejagt

In der U17-Bundesliga lieferte er für den SC Freiburg ebenfalls regelmäßig klasse Vorstellungen. Darvich kam nur achtmal zum Einsatz, was an einem im Sommer erlittenen Mittelfußbruch lag.