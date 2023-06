Transfermarkt: Neuer Mega-Deal für Ortega bei Manchester City?

In der vergangenen Saison war Stefan Ortega noch mit Arminia Bielefeld aus der Bundesliga abgestiegen, nun holte der 30-Jährige mit Manchester City das Triple !

Der Torhüter erlebte zweifelsohne ein märchenhaftes Jahr, in dem er bei seinem aktuellen Arbeitgeber einen sehr positiven Eindruck hinterlassen hat. Das könnte sich nun auch monetär auswirken. Wie die Sun berichtete, winkt Ortega ein neuer Vertrag samt Gehaltserhöhung.

Dem Vernehmen nach könnte der Deutsche, dessen aktueller Kontakt bis 2025 läuft, bald ein Gehalt von knapp 100.000 Euro pro Woche einstreichen. So wollen die Citizens mögliche Interessenten aus dem Ausland abwehren.

Hinter Stammtorhüter Ederson hat Ortega den Status der Nummer zwei inne. Trainer Pep Guardiola setzte der ehemaligen Bielefelder in der abgelaufenen Saison insgesamt 14 Mal ein, unter anderem zweimal in der Champions League und dreimal in der Premier League.