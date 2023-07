Kurios! Wunderkind kassiert bei Wechsel zu PSG an der Ablöse mit

Der 20-Jährige kehrt zurück zu PSG, das er im vergangenen Jahr noch ablösefrei verlassen hatte. Das teilte Eindhoven am Wochenende schon mit.

Holt Leipzig sich Simons von PSG?

Noch ist aber unklar, ob Simons in der Saison für den europäischen Top-Klub auflaufen wird. Demnach drängt er darauf, ein wichtiger Bestandteil der Startelf zu werden.

Dafür soll er sogar fordern, dass entweder Neymar oder Kylian Mbappé, der derzeit im Clinch mit PSG liegt, den Klub noch in diesem Sommer verlassen.

Nur dann könne sich der niederländische Nationalspieler einen Verbleib in der Hauptstadt Frankreichs vorstellen, weil er sich dadurch viel Spielzeit erhofft.

Neben einem Verbleib wird aber auch eine Leihe diskutiert. So soll RB Leipzig sehr an dem Eigengewächs vom FC Barcelona interessiert sein. Auch Manchester United mit Holland-Kenner Erik ten Hag habe großes Interesse an Simons.