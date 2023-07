Trainer-Beben einen Tag vor Saisonstart! Jaissle bei Salzburg freigestellt

Red Bull Salzburg hat Trainer Matthias Jaissle vorerst freigestellt und von seinen Aufgaben entbunden. Die Entscheidung erfolgte, nachdem Jaissle den Verantwortlichen „nur etwa 48 Stunden vor dem Saisonstart“ mitgeteilt habe, dass er gerne den ihm angebotenen Trainerposten bei Al-Ahli in Saudi Arabien annehmen würde. Das teilte der Klub am Freitagmorgen mit.

Einen Tag vor dem Saisonstart in die Bundesliga steht der Serienmeister nun ohne Cheftrainer da. Am Samstag um 19.30 Uhr beginnt die Saison für Salzburg beim SCR Altach. Weiter heißt es in der Pressemitteilung, dass sich die Verhandlungen zwischen dem 35-Jährigen und dem saudi-arabischen Erstligisten „in der finalen Phase“ befänden, obwohl sie erst seit „wenigen Stunden“ laufen sollen.