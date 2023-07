Transfermarkt: Marcel Halstenberg kehrt zurück zu Hannover 96

„Bei mir ist die berühmte Floskel tatsächlich wahr: Ich habe als kleiner Junge wirklich in 96-Bettwäsche geschlafen“, sagte Halstenberg. „Bei Hannover 96 habe ich fast meine gesamte Jugend verbracht und meine Familie und mein Freundeskreis sind hier fest verwurzelt. Ich hatte immer den großen Wunsch, in meiner Karriere wieder für meinen Heimatklub zu spielen. Es macht mich sehr glücklich, diese Möglichkeit nun zu erhalten.“

96-Sportdirektor Marcus Mann: „Wir freuen uns natürlich enorm, dass wir mit Marcel als Verstärkung im Defensivbereich einen Spieler bekommen haben, der noch in der abgelaufenen Saison seine Qualitäten auf höchstem Niveau in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League gezeigt hat. Sportlich und menschlich wird er uns mit seiner Erfahrung enorm helfen, darüber hinaus identifiziert er sich mit dem Klub und der Stadt zu einhundert Prozent.“

Rückkehrer mit Champions League Erfahrung

Der 31 Jahre alte Verteidiger wuchs in Laatzen bei Hannover aus. Ab 1999 durchlief Halstenberg zwölf Jahre lang fast alle Jugendmannschaften der 96er, eher er anschließend 2011 in die U23 des BVB wechselte. Nach einer Zwischenstation beim FC St. Pauli wechselte er 2015 zum amtierenden Pokalsieger RB Leipzig.

In seiner Zeit in Leipzig erlebte Halstenberg nicht nur den Aufstieg in die Bundesliga. Mit seiner Mannschaft nahm er an der UEFA Champions League Teil und gewann sowohl 2021/22 als auch 2022/23 den DFB-Pokal. Für RB absolvierte der 31-Jährige 240 Spiele, in denen er 16 Tore erzielte und 27 Tore für seine Mitspieler vorlegen konnte.