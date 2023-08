BVB: Dieser Transfer dürfte die Fans freuen

Jermain Nischalke soll zunächst in der U23 von Borussia Dortmund eingesetzt werden, hat sich jedoch mit seinem Namen (“Ni(e) Schalke“) bei den Fans sofort beliebt gemacht. Der Name ist natürlich ein gefundenes Fressen für alle Dortmund-Fans. „Ihr habt es so gewollt“, erklärte Nischalke in einem kurzen Clip zur Verkündung des Wechsels.