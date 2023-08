Juve will dieses BVB-Talent!

Die für gewöhnlich gut unterrichtete L‘Équipe berichtet von einem konkreten Leih-Angebot mit einer Kaufpflicht in Höhe von vier Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Die Dortmunder um Sportchef Sebastian Kehl sträuben sich zurzeit aber noch, pochen offenbar auf eine Rückkaufklausel.

Geht jetzt alles ganz schnell?

Im Auswärtsspiel der in der 3. Liga spielenden U23 bei Jahn Regensburg (Mittwoch 19 Uhr) wird Kamara nicht im Kader stehen. Der 18 Jahre alte Franzose drängt weiterhin auf einen Wechsel.

Coulibaly will nach zwei Jahren in Dortmund nur noch weg. Das Talent war im Sommer 2021 ablösefrei und mit großen Erwartungen aus Paris gekommen.

Kamara gilt als verletzungsanfällig

Kamara kam bislang noch zu keinem Einsatz bei den Profis unter Trainer Edin Terzic, spielte bislang nur in der U19 und U23. In der 3. Liga kam er in der vergangenen Saison zu 34 Einsätzen (ein Tor, vier Vorlagen).