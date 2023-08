Transfermarkt: Ex-Bundesliga-Star Marko Arnautovic vor Inter-Wechsel

Demnach soll der 34-Jährige einen Zweijahresvertrag unterschreiben und rund 3,7 Millionen Euro pro Saison verdienen. Inter soll rund zehn Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen nach Bologna überweisen, wo er noch bis 2025 gebunden ist.

Arnautovics zweites Engagement bei Inter

Für den ehemaligen Bremer würde sich somit die zweite Möglichkeit bieten, sich im Inter-Trikot zu präsentieren. In der Saison 2009/10 war der gebürtige Wiener vom FC Twente an die Mailänder ausgeliehen und gewann unter José Mourinho das Triple. Wirklichen Anteil am großen Erfolg hatte Arnautovic damals nicht wirklich, nach einer Verletzung zu Saisonbeginn kam er auf lediglich drei Einsätze ohne Treffer.