Transfermarkt: Stürmersuche beendet! TSG Hoffenheim verpflichtet wohl Wout Weghorst

Die TSG Hoffenheim steht offenbar kurz davor, Manchester-United-Flop Wout Weghorst zurück in die Bundesliga zu holen! Am vergangenen Samstag stand der Stürmer beim 3:0-Testspielsieg seines aktuellen Klubs FC Burnley gegen Mainz 05 schon nicht mehr im Kader.

Weghorst über Burnley und Besiktas zu Manchester United

Für die Red Devils war die Leihe des Niederländers allerdings kein gutes Geschäft. In der Premier League erzielte er in 17 Spielen keinen einzigen Treffer und stand in der Liga insgesamt nur dreimal über die vollen 90 Minuten auf dem Spielfeld. Lediglich im EFL-Cup und in der Europa League gelangen ihm jeweils ein Tor.