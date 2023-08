Transfermarkt: Verhindert eine Gier-Klausel Dembélés Wechsel zu PSG?

Wie die L‘Équipe berichtete, soll es vor allem am FC Barcelona liegen, dass der Wechsel noch nicht zustande kam. Demnach hätten die Katalanen die erforderlichen Unterlagen zu spät an PSG geschickt , sodass der obligatorische Medizincheck noch nicht vollzogen werden konnte.

Grätscht ein Saudi-Klub dazwischen?

Der angebliche Grund: In Katalonien sollen die Verantwortlichen noch leise Hoffnung haben, einen anderen Abnehmer für Dembélé zu finden. Das zumindest meldet Le Parisien. Knackpunkt dafür soll eine Klausel sein, die sich der französische Star im vergangenen Jahr in seinen Vertrag hat einschreiben lassen.

Darum will Barca Dembélé angeblich in Saudi-Arabien unterbringen. Wie Foot Mercato berichtete, soll Al-Hilal an einem Transfer interessiert sein. Rund 100 Millionen Euro könnte der Franzose demnach in der Wüste als Jahresgehalt einstreichen - und auch auf Barcas Konto würde deutlich mehr Ablöse langen, als bei einem PSG-Deal.