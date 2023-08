Überraschender Sechser-Kandidat bei Bayern?

Der 25-Jährige von der PSV Eindhoven könnte die Münchner in der kommenden Saison im defensiven Mittelfeld verstärken - das zumindest sagt jemand aus seinem Umfeld und heizt damit Transfer-Gerüchte an.

FC Bayern soll an Sangaré interessiert sein

Kiki Musampa, Bruder des Agenten von Sangaré, erklärte bei Good Morning Eredivisie , dass neben Paris Saint-Germain und dem FC Liverpool auch der FC Bayern München am Nationalspieler der Elfenbeinküste interessiert sei.

Der Mittelfeldspieler kam in der vergangenen Saison bei Eindhoven in 45 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei acht Tore. Musampa erwähnt außerdem, “Sangaré soll bei dem Verein untergebracht werden, der am besten zu ihm passt und bei dem er die Möglichkeit hat, zu spielen.“