Transfermarkt: Bayern kurz vor Transfer von Australien-Juwel Nestory Irankunda

Der FC Bayern steht unmittelbar vor einer Verpflichtung des australischen Top-Talents Nestory Irankunda. Die Gespräche zwischen den Münchnern und Adelaide United befinden sich nach SPORT1 -Informationen in den finalen Zügen. Auch Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtete darüber.

Die kolportierte fixe Ablöse von etwa 3,5 Millionen Euro für den 17 Jahre alten Flügelspieler ist allerdings zu hoch, nach SPORT1 -Informationen werden die Münchner eine sechsstellige Summe an die Australier überweisen.

Wechsel für kommenden Sommer geplant

Für Adelaide United, den aktuellen Tabellenführer der australischen A-League, hat Irankunda trotz seines jungen Alters bereits 39 Profispiele absolviert, in denen er neunmal traf und zwei weitere Tore vorbereitete. In sieben Einsätzen für Australiens U17 kommt der Rechtsfuß auf starke elf Treffer, wurde wohl auch deswegen schon in den Kader der A-Nationalmannschaft berufen.