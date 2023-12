Yildiz-Berater spricht Klartext: Bayern kam zu spät!

Im vergangenen Jahr hat der FC Bayern mit Kenan Yildiz eines seiner größten Talente verloren. Die Nachwuchshoffnung schloss sich Juventus Turin an und stand in der aktuellen Spielzeit bereits mehrfach im Profi-Kader.

Yildiz? Jeder Bundesliga-Klub hat „ihn abgelehnt“

Dementsprechend wundert er sich, warum das Interesse an seinem Klienten so gering war. „In der Bundesliga hat jeder Klub, der international bekannt ist, ihn abgelehnt. Unvorstellbar“, meinte Peris Ros ratlos und ergänzte, „für uns war das nicht einfach, mit dieser Situation umzugehen.“

Mittlerweile hat Yildiz, an dem es laut seines Beraters kein Interesse von der deutschen Nationalmannschaft gab, in Italien sein Glück gefunden. Kurz vor Weihnachten schoss er gegen Frosinone Calcio sein erstes Tor in der Serie A.