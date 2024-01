Transfermarkt: Bayern macht offenbar Ernst! Vertragsangebot für Schalke-Talent Ouedraogo?

Assan Ouedraogo ist einer der Hoffnungsschimmer in einer sonst ernüchternden Saison für den FC Schalke 04 .

Bereits seit Monaten scheint es gesichert, dass der 17-Jährige in der kommenden Saison den nächsten Schritt wagen will. AC Mailand, RB Leipzig oder der FC Bayern München , interessierte Top-Klubs reihen sich laut verschiedener Medienberichte aneinander.

Auf Schalke besitzt der U17-Nationalspieler noch einen Vertrag bis 2027, weshalb der Rekordmeister im Rahmen einer festgeschriebenen Ausstiegsklausel wohl 15 Millionen Euro an den Zweitligisten überweisen müsste.

Fokus von Ouedraogo liegt auf dem Comeback

Eine Entscheidung vonseiten des Spielers gäbe es jedoch noch nicht. Aktuell arbeitet Ouedraogo an seinem Comeback, nach einem Riss des vorderen Syndesmosebandes im rechten Fuß. Bevor eine Entscheidung getroffen wird, wolle sich der 17-Jährige zunächst auf die Rückkehr ins Mannschaftstraining konzentrieren.

Angebot abgelehnt? Was den Bayern-Deal verhindern könnte

Vor der verletzungsbedingten Pause kam Ouedraogo in elf der 17 möglichen Spielen in Liga zwei zum Einsatz und erzielte bei seinem Profi-Debüt am ersten Spieltag gegen den Hamburger SV gleich seinen Premierentreffer.