Transfermarkt: Deadline Day! So läuft der letzte Transfertag

Am 1. Februar endet das Transferfenster der Bundesliga. Hektisches Treiben herrscht bei den Verantwortlichen der Klubs. Doch bis wann muss ein Deal eingetütet werden und welche Unterschiede gibt es zwischen Bundesliga, Premier League , La Liga und den anderen Ligen?

Während in Deutschland ab 18.00 Uhr keine Spieler mehr transferiert werden können, ist in den meisten anderen Topligen erst einige Stunden später Schluss. In Ländern wie Portugal und Österreich darf noch länger gewechselt werden.