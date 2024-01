Transfermarkt: Nächster Eintracht-Coup fix! Kalajdzic kehrt in die Bundesliga zurück

Nun ist es fix! Sasa Kalajdzic kehrt in die Bundesliga zurück. Der österreichische Stürmer wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende von den Wolverhampton Wanderers zu Eintracht Frankfurt. Das gaben die Hessen am Sonntagmorgen bekannt. Über eine mögliche Kaufoption ist nichts bekannt. Damit schließt Frankfurt mit etwas Verspätung die Lücke, die der Abgang von Randal Kolo Muani zu Paris Saint-Germain im vergangenen Sommer hinterlassen hatte. Kalajdzic übernimmt auch die Nummer 9 von seinem Vorgänger.

„Sasa hat bereits bewiesen, dass er eine sehr gute Rolle in der Bundesliga spielen kann. Seine Spielweise wird eine neue Komponente in unser Spiel bringen“, sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche und ergänzte: „Er ist ein abschlussstarker Spieler mit einem guten Stellungs- und Kopfballspiel. Wir sind der festen Überzeugung, dass er uns aufgrund seiner Erfahrung sofort helfen kann.“

Kalajdzic mit Kreuzbandriss nach England-Wechsel

Der 26-Jährige spielte zwischen 2019 und 2022 für den VfB Stuttgart. Für die Schwaben erzielte der zwei Meter große Angreifer in 60 Spielen 24 Tore und 12 Assists und spielte sich so in den Fokus. Im Sommer 2022 wechselte er für 18 Millionen Euro zu den Wolves, riss sich aber direkt in seinem ersten Spiel das Kreuzband und fiel ein ganzes Jahr aus. Erst im August 2023 gab der ÖFB-Profi sein Comeback, er erzielte in elf Premier-League-Spielen für die Wolves zwei Treffer.