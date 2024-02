Fußball-Transfermarkt: Dreifach-Deal! Dortmund holt Schalke-Talent

Borussia Dortmund hat die Verpflichtung von drei Jugendspielern bekanntgegeben. Wie der BVB am Donnerstag mitteilte, wechseln Abwehrspieler Luca Reggiani von US Sassuolo sowie die Stürmer Thierry Fidjeu-Tazemeta und Taycan Etcibasi in die Nachwuchsabteilung der Schwarz-Gelben.