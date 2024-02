Fußball-Transfermarkt: Offiziell! BVB verliert zwei Talente

Nun ist es offiziell! Julian Rijkhoff und Hendry Blank haben Borussia Dortmund verlassen. Das gab der BVB am Donnerstagabend bekannt. Rijkhoff zieht es zurück zu seinem Jugendklub Ajax Amsterdam, über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.

„Julian hat während seiner Zeit in der U19-Mannschaft eine beeindruckende Rolle gespielt und einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg des Teams geleistet. Wir möchten ihm herzlich für seinen Einsatz und seine professionelle Einstellung danken“, wird Lars Ricken, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, auf der BVB-Vereinsseite zitiert. „Wir respektieren seine Entscheidung und wünschen ihm für seine zukünftige sportliche Karriere nur das Beste und viel Erfolg.“

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Rijkhoff war vor zwei Jahren aus der Ajax-Jugend zur U17 der Dortmunder gewechselt. In der aktuellen Saison erzielte der niederländische Juniorennationalspieler in acht Spielen in der U19-Bundesliga-West sieben Tore.