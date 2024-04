Transfermarkt: Plant Manchester City Angriff auf Musiala?

Kommt es im Sommer zu einem Mega-Transfer? Wie die britische Tageszeitung The Guardian berichtet, plant Manchester City die Verpflichtung von Bayern-Star Jamal Musiala. Dem Bericht zufolge will City-Coach Pep Guardiola noch mehr Optionen für seine Offensive schaffen, Musiala gilt dabei als Top-Transferziel des Spaniers.

Auch laut der britischen Zeitung The Independen t hat sich Manchester City als favorisierter Klub für Musialas Unterschrift positioniert, sollte der deutsche Nationalspieler einen Abschied in Betracht ziehen wollen.

Eberl erklärt Musiala für unverkäuflich

Bereits in der nahen Vergangenheit schwebte das Gerücht um einen Wechsel Musialas nach Manchester umher, FCB-Sportvorstand Max Eberl erklärte den gebürtigen Stuttgarter Ende März jedoch für unverkäuflich. „Er soll das Gesicht des FC Bayern in der Zukunft werden. Jamal ist ein Spieler, der extrem große Freude bereitet. Der den FC Bayern extrem verkörpert. Es ist eine Intention von uns, ihn zum neuen Gesicht vom FC Bayern zu machen“, so Eberl im Gespräch mit Sky.