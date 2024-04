Transfermarkt: Wird Wechsel von RB-Star zu Barca konkreter?

Schon in der Vergangenheit rankten sich Gerüchte um einen Wechsel von Leipzigs Dani Olmo zum FC Barcelona . Wie nun die spanische Mundo Deportivo berichtet, haben sich die Anzeichen eines Wechsels verdeutlicht.

So soll es am vergangenen Mittwoch zu einem Treffen zwischen Barcelonas Sportdirektor Deco, Olmos Vater Miquel sowie den Beratern des Leipzigers Juanma Lopez und Andy Bara gekommen sein, in dem Deco klargestellt haben soll, dass Olmos Verpflichtung hohe Priorität genieße.