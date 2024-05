FC Bayern erhält Millionen-Bonus!

Wie Mundo Deportivo berichtet, aktivierte Lewandowskis 25. Saisontor am vergangenen Wochenende eine Klausel, die den Münchnern zusätzlich 1,25 Millionen Euro einbringt. Der 35-Jährige erzielte am Sonntag bei Barcas 3:0-Sieg gegen Rayo Vallecano den ersten Treffer.

FC Bayern kassiert dank Lewandowski-Toren

Die Bonuszahlung über 1,25 Millionen Euro soll in jeder Saison fällig werden, in der Lewandowski wettbewerbsübergreifend 25. Saisontore für Barcelona erzielt. In seiner ersten Saison bei der Blaugrana war der Pole auf insgesamt 33 Treffer gekommen.