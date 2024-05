Der nächste Tel? FC Bayern sichert sich wohl Sturmtalent aus Frankreich

Gerade einmal 16 Jahre ist Noah Codjo-Evora. Erst im vergangenen Sommer wechselte er zum FC Annecy aus der Ligue 2. In der U17 überzeugte er mit 13 Toren in 25 Partien und sicherte damit den Klassenerhalt.

Nun hat sich das Sturmtalent verabschiedet, der FC Bayern soll das neue Ziel sein - das bestätigte Annecy in einer Mitteilung. Wie L‘Équipe berichtet, soll der Vertrag in München bis 2027 gültig sein und sich in Zukunft in einen Profivertrag umwandeln. Die Bayern haben den Deal noch nicht offiziell bestätigt.