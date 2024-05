Fix! FC Bayern verkündet Coup mit Sturmjuwel aus Frankreich

Was sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet hat, ist nun offiziell: Das französische Sturmtalent Noah Codjo-Evora wechselt zur neuen Saison aus der Akademie des Zweitligisten FC Annecy an den Campus des FC Bayern München. Beim deutschen Rekordmeister hat der 16-Jährige einen langfristigen Vertrag unterzeichnet.