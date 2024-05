Nach Transfer-Gerücht um FC Bayern: United-Superstar erklärt Wunsch - ten Hag beendet Interview

Bruno Fernandes hat auf die anhaltenden Wechselgerüchte um seine Person reagiert. Der portugiesische Superstar, der zuletzt auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde , will bei Manchester United bleiben - unter einer Voraussetzung.

„Ich werde hier sein“, sagte er in einem Interview mit Sky Sports zunächst. Dann ergänzte er jedoch: „Der Klub muss mich wollen, und der Klub will, dass ich ein Teil der Zukunft bin. Wie ich schon immer gesagt habe - ich will kein Spieler sein, den der Klub nicht haben will.“