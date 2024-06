FC Bayern: Mega-Verträge für junges Duo?

Der FC Bayern will offenbar zwei Shootingstars mit neuen langfristigen Verträgen ausstatten.

Der FC Bayern plant offenbar langfristig mit zwei Shootingstars. Sowohl Aleksandar Pavlovic als auch der zuletzt an Bayer Leverkusen ausgeliehene Josip Stanisic winken neue Verträge beim Rekordmeister. Das berichtet die Sport Bild .

Demnach sollen die Arbeitspapiere der beiden jeweils um fünf Jahre verlängert werden. Pavlovics aktueller Vertrag läuft bereits bis 2027, sein neuer Kontrakt wäre somit bis 2032 gültig. Stanisic steht momentan bis 2026 beim FCB unter Vertrag, er wäre demzufolge dann bis 2031 an die Münchner gebunden.

Pavlovic hatte in der abgelaufenen Saison bei den Bayern seinen Durchbruch geschafft. In 25 Pflichtspielen gelangen dem Mittelfeldspieler je zwei Tore und zwei Assists. Der 20-Jährige unterschrieb erst im November vergangenen Jahres seinen aktuell gültigen Vertrag. Ursprünglich gehörte Pavlovic auch zum EM-Kader der deutschen Nationalmannschaft, wegen einer Mandelentzündung verpasst er das Turnier jedoch - Dortmunds Emre Can wurde kurzfristig nachnominiert.