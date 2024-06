"Hat Comedy erfunden": Hummels überrascht auf Instagram

Mats Hummels hat in den sozialen Medien mal wieder einige Fußball-Fans zum Lachen gebracht. Auf Instagram hat der 35-Jährige seine Profil-Beschreibung, genannt Biografie, geändert. Dort steht zwar weiterhin, dass er ein Spieler von Borussia Dortmund ist - im Anschluss hat er angesichts seines anstehenden Abschieds aber einen kurzen Satz hinzugefügt.

„Soon @ Arbeitsamt“ (Deutsch: Bald beim Arbeitsamt) steht seit neuestem in seinem Profil. Damit spielt Hummels auf seine Zukunft an, schließlich wurde er vom BVB bereits verabschiedet. Sein Vertrag läuft allerdings erst, wie im europäischen Fußball üblich, zum 30. Juni aus. Deswegen steht wohl auch noch weiterhin „Fußballspieler beim BVB“ in seiner Bio. Ab dem 1. Juli ist er Stand jetzt ohne Arbeitgeber, allerdings auch dann wohl eher kein ernsthafter Fall für das Arbeitsamt.