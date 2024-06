Torwart-Talent verlässt den FC Bayern München und wechselt zu Zweitliga-Aufsteiger

Johannes Schenk verlässt den FC Bayern München und wechselt zu Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster. Der Transfer hatte sich bereits angebahnt, am Montagnachmittag bestätigte der deutsche Rekordmeister den Transfer in einer offiziellen Mitteilung.

Schenk stand in Münster bereits in der vergangenen Saison auf Leihbasis unter Vertrag, nun folgte die Festverpflichtung. Die Ablösesumme wurde nicht publik gemacht, über die Wechselmodalitäten vereinbarten beide Parteien Stillschweigen. Wie mehrere Medien jedoch übereinstimmend berichteten, verfügt der FC Bayern über ein Rückkaufrecht. Sein Vertrag in Münster soll bis 2027 laufen.