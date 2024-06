Transfer-News: Bayern-Talent geht endgültig

Bereits in der vergangenen Saison war Johannes Schenk vom FC Bayern an Preußen Münster verliehen. Da die bisherige Nummer eins Maximilian Schulze Niehues ihre Karriere beendet hat, ist der 21-Jährige nun als Stammkeeper in der 2. Bundesliga eingeplant.

Schenk spielte bereits gegen Bayern

In der abgelaufenen Spielzeit hütete Schenk bereits in elf Partien das Tor der Preußen - unter anderem in der ersten Pokalrunde, als die Münchner 4:0 in Münster gewannen. Der Keeper kam 2017 aus der Jugend des 1. FC Nürnberg zum Rekordmeister.