Transfer-News: Guirassy zum BVB? Entscheidung offenbar gefallen!

Zuletzt war bereits vermeldet worden, dass er die Schwaben über seinen Abgang informiert hatte. Nun ist also offenbar auch die Entscheidung für den BVB gefallen und damit gegen Milan, Arsenal und Chelsea, die ebenfalls als Interessenten gehandelt wurden. Laut Sky gibt es aber noch finanzielle Details zwischen Dortmund und Guirassy zu klären.

Nun folgt aber doch der Wechsel nach Dortmund. Möglich macht das trotz eines noch bis 2026 gültigen Vertrags in Stuttgart eine Ausstiegsklausel, die bei knapp 20 Millionen Euro liegen soll. Der Nationalspieler Guineas sorgte mit 28 Toren in 30 Bundesliga-Spielen in der abgelaufenen Saison für Furore.