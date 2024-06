Transfer-News: Plötzliche Wende im Zirkzee-Poker?

Wechselt Joshua Zirkzee doch nicht innerhalb Italiens, sondern in die Premier League? Der FC Bayern wird den Fall jedenfalls ganz genau beobachten.

Alles schien zwischen Bologna, dem AC Mailand und Joshua Zirkzee geklärt zu sein. Weil im Vertrag des Stürmers eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro verankert ist, fehlte praktisch nur noch die Unterschrift. Doch nun könnte dieser Wechsel noch platzen - ein englischer Top-Verein meldet ebenso Interesse an.

Wie die BBC und The Athletic berichten, hat sich Kia Joorabchian, der Spielerberater von Zirkzee, auch schon Gespräche mit Manchester United geführt. Der 23-Jährige weilt gerade mit den Niederlanden bei der EM, in der abgelaufenen Saison steuerte er immerhin elf Tore zum überraschenden fünften Platz von Bologna und spielt sich so auf das Radar vieler Klubs.